الضوابط الملزمة للمكاتب الهندسية بشأن تراخيص البناء.. تعرف عليها

أقرت اشتراطات البناء الجديدة لاستصدار تراخيص البناء أن يوقع المكتب الهندسي، أو المهندس المشرف على التنفيذ، على نموذج إصدار الترخيص، ويتعهد بكافة الالتزامات المنصوص عليها بقانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، وتضمنت الضوابط التي يلتزم بها المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، اتباع مجموعة من الضوابط والتعليمات.

قبل البدء في التنفيذ

- الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ وذلك بالتضامن مع المقاول.

- الإبقاء على اللافتة الموضح عليها بيان الترخيص في مكان واضح طوال مدة التنفيذ.

- اتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم، وذلك بالتضامن مع المقاول، والقيام بالإشراف على تنفيذ جميع المتطلبات للمحافظة على المباني المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومباني باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

- متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية، وطبقاً للرسومات المعتمدة.

- تقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير الأعمال وحين انتهاء الأعمال المرخص بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بتلك التقارير وذلك حتى إتمام البناء.

في حالة حدوث مخالفات أثناء التنفيذ

- إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، بأي أعمال مخالفة فور وقوعها، أياً كان مرتكبها، ما لم يتم تصحيحها.

- الإبقاء على لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار، والتي تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها، وذلك بالتضامن مع المالك والمقاول.

- عدم استئناف الأعمال بالموقع إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.

في حالة توقف تنفيذ الأعمال مدة تزيد على 90 يوماً

- لابد من إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالتوقف، وعند العزم في الاستئناف، يتم بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

في حالة التخلي عن الإشراف

- إخطار المرخص له أو من يمثله قانوناً، وإخطار الجهة الإدارية المختصة، وذلك قبل التوقف عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح بالخطاب أسباب التخلي.

- إصدار شهادة صلاحية الأعمال التي تمت تحت إشراف المكتب الهندسي.

بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال

- إصدار شهادة صلاحية الأعمال للأشغال طبقاً للنموذج المرفق باللائحة، يفيد أنه تم التنفيذ طبقاً للترخيص الصادر.