قاتل زوجته بالمحلة: «شتمتني وأهانتني أمام أولادنا بسبب مصروف البيت»

«مراتي دايمًا كانت بتشتمني، وأهانتني أمام ولادنا وأفراد أسرتها، وآخر مرة في خلافنا بسبب مصروف البيت لعنت زواجها مني».. بتلك الكلمات بدأ «م.و» المتهم بقتل زوجته ذبحًا أقواله أمام تحقيقات النيابة العامة، لافتًا إلى أن الشيطان زين له قتل زوجته بواسطة «سكين» من المطبخ، فطعنها في رقبتها وذبحها نحرًا.

الزوج: أهانتني أمام أولادنا وأفراد أسرتها

في ذات السياق، أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، تعليماته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بتجديد بحبس زوج قتل زوجته ذبحًا باستخدام أداة حادة «سكين» بسبب خلافات أسرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

النيابة تجدد حبس الزوج

وتباشر النيابة العامة الإطلاع على تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من الجيران، للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، فضلًا عن سماع أقوال أفراد أسرة الزوجة الضحية.

وشهدت منطقة الجمهورية تجرد عاطل في العقد الرابع من عمره من كافة المشاعر الإنسانية، حيث تعدى على زوجته وطعنها باستخدام أداة حادة نتيجة خلافات أسرية، ونُقلت الزوجة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحُررت محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، عن نشوب مشاجرة كلامية وقعت بين المجني عليها وزوجها خلافا علي المصاريف اليومية للمنزل، تصاعدت أحداثها إلى تشابك بالأيدي وسدد الزوج طعنة بسلاح ابيض "سكين " برقبة زوجته.