إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي 

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جراء تصادم سيارتين ملاكي على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين قرب مفارق سرابيوم والضبعية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقال شهود عيان إن تأخر أعمال تطوير الطريق وتوسعته خلال الفترة الماضية هو ما تسبب في الحادث، بسبب عدم وجود إضاءة واستمرار أعمال الإصلاح.

وأضاف شهود العيان، أن أعمال التطوير في الطريق بدأت منذ حوالي 3 سنوات، حيث تم إسناد الطريق إلى 6 شركات، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وشهد الطريق منذ 15 يومًا حادثًا مأساويًا، حيث اقتحمت سيارة ملاكي مسرعة مقهى قرب قرية أبو بلح التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أشخاص بإصابات بالغة بكسور مختلفة وارتجاج في المخ ونزيف داخلي، ما تسبب في دخولهم الرعاية المركزة.

وشكا مواطنون مقيمون على طريق «الإسماعيلية - السويس»، من تأخر تسليم الطريق واستمرار أعمال الصيانة مطالبين بتدخل الفريق كامل الوزير لحل الأزمة.

وقال محمد السيد أحد المواطنين «كل أملنا فقط في انتهاء أعمال الطريق وإنارته، لأن الطريق ليلاً مظلم تماماً، ومع استمارا أعمال الصيانة زادت الحوادث».