«ودعوه بحفل شواء».. زحام كبير على حدائق الإسماعيلية آخر أيام العيد

شهدت حدائق الإسماعيلية اليوم السبت، ازدحامًا كبيرًا، وسط إقبال المواطنين قرب آذان المغرب، وتوافد الكثيرون بشكل كبير على حدائق منطقة نمرة 6 وشارع محمد علي بقلب مدينة الإسماعيلية ومنطقة الغابة على الطريق الدائري، باعتبارهم أشهر أماكن الحدائق في المدينة.

وقال محمد عبد العزيز، أحد المواطنين، إن منطقة «نمرة 6» تعتبر من أهم المناطق التي يتردد عليها المواطنون خاصة في الفترة المسائية، «اليوم هو آخر أيام الإجازة، وقررت التواجد أنا وأسرتي للاستمتاع بالجو، وأيضًا قضاء الوقت الجميل بين الحدائق والمتنزهات ولعب كرة القدم».

واستغل سامح عبد الهادي وأصدقائه آخر أيام الإجازة في عمل حفل «شواء» في الهواء الطلق اليوم السبت، والاستمتاع بآخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبال عدد كبير من المواطنين على شواطئ المدينة من أبناء مراكز الإسماعيلية والمحافظات المجاورة المختلفة، كما شهدت الشواطئ نسبة إشغال وصل إلى 100% في طريق البلاجات ومدينة فايد وقري كسفريت أوب سلطان وفنارة خلال أيام عيد الأضحى.

من جانبه، أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية انتهاء الوحدات المحلية بالمحافظة من رفع مخلفات الأضاحي التي جرت على مدار أربعة أيام متواصلة.

وأضاف «بشارة» أنه شدد على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الارتقاء مستوى النظافة العامة ومتابعة استكمال الخطة لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية برفع كفاءة شبكات الإنارة، وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى كافة القطاعات الخدمية، مشيداً بآداء الوحدات المحلية خلال فترة عيد الأضحى وعملهم على مدار الساعة لمنع تراكم المخلفات، مؤكدا على متابعته لأعمال القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا على رفع كافة مخلفات الذبائح أول بأول.