اليوم.. 256 ألفا و366 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان التاريخ

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، البالغ عددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة التاريخ، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهى يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات مستمرة، حيث إن أعمال التصحيح تتم إلكترونيا، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحا أنه لن يسمح بتدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح.

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات حتى الآن، منوهاً إلى أنه تم تحويل جميع حالات الغش إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصي العقوبات على الطلاب الغشاشين، موضحاً أن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات يتم إلكترونياً دون تدخل العنصري البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وجميعها في مستوى واحد سواء في سهولة بعض الأسئلة أو صعوبة البعض الآخر، ولا يمكن تمييز شعبة على الآخرى، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تقوم بمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن من قام بتأجيل امتحانات الدور الأول من طلاب الثانوية العامة بعذر سواء مرضى أو قانونى، سوف يدخل امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية والكاملة فى المادة، موضحة أن الوزارة منحت الطلاب إمكانية تأجيل أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية لظروف مرضية.