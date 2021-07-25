تسيير 10 رحلات طيران روسية أسبوعية للغردقة وشرم الشيخ بدء من 19 أغسطس

أعلنت السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، استئناف رحلات الطيران الشارتر من موسكو إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بعد قرار السلطات الروسية باستئناف الطيران بواقع 5 رحلات أسبوعيًا لكل مدينة.

من جانبه، قال عصام علي، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن مقر العمليات الروسي ووكالة النقل الفيدرالي الروسية أعلنا أنه اعتبارًا من 9 أغسطس المقبل سيتم استئناف الرحلات إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بواقع 5 رحلات لكل منهما أسبوعيًا، مع زيادة عدد الرحلات بشكل أكبر بعد تقييم الوضع الوبائي داخل مصر، إضافة إلى استئناف روسيا رحلاتها إلى جمهورية الدومينيكان ومولدوفا والبحرين وسوريا في نفس الموعد.

وأضاف الخبير السياحي، أن شركة الطيران المصرية «فلاي إيجيبت» تقدمت بطلب لتسيير رحلات جوية إلى روسيا من الغردقة وشرم الشيخ، وذلك في الوثيقة المقدمة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي والتي تحتوي على طلب مماثل من السفارة المصرية في روسيا إلى وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي، مشيرًا الي أن السفارة أحالت الطلب إلى الجانب الروسي بطلب وزارة الطيران المصرية بتعيين شركة الطيران كناقل منتظم، حيث تخطط «فلاي إيجيبت» للقيام برحلات الي موسكو وسانت بطرسبرج وسمارا من الغردقة وشرم الشيخ.

وفي سياق آخر، يستقبل مطار مرسي علم الدولي 54 رحلة طيران سياحية قادمة من عدد من المطارات الأوربية تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك خلال الأسبوع الجاري من مطارات دول التشيك وأوكرانيا وبولندا وسويسرا والمجر، إضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المطارات.