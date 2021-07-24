9 أغسطس المقبل.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ

أعلن مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الجمعة، استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مركز روسي: ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمساري «موسكو- الغردقة» و«موسكو- شرم الشيخ» بـ 5 رحلات في الأسبوع

وأوضح المركز الروسي، في بيان، أنه اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمساري «موسكو- الغردقة» و«موسكو- شرم الشيخ»، بـ 5 رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما.

وأضاف «مركز العمليات الروسي لمحاربة كورونا»، أن قرارا بشأن الزيادة اللاحقة لعدد الرحلات سيتخذ بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي هناك.

ومن المقرر أيضا زيادة الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق من رحلة واحدة إلى 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من 9 أغسطس المقبل.

وكانت روسيا استأنفت في وقت سابق، الرحلات الجوية مع 48 بلدا، واعتبارا من 28 يوليو الجاري، ستستأنف الرحلات مع فرنسا وجمهورية التشيك.

وأعلن مركز العمليات الروسي، أن بلاده تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع البحرين، والدومينيكان، ومولدافيا اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، موضحا أنه بناء على مخرجات المناقشات التي جرت ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تم تقرير استئناف الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، مع الدول التالية: البحرين على طريق «موسكو - المنامة» بمعدل رحلتين في الأسبوع؛ جمهورية الدومينيكان على خط «موسكو - بونتا كانا»، «موسكو - لا رومانا»، «موسكو - بويرتو بلاتا» بمعدل إجمالي 3 رحلات في الأسبوع؛ مولدوفا على خط «موسكو - كيشيناو» بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.