شواطئ رأس سدر تستقبل 50 رحلة سياحية يوميا

تشهد مدينة رأس بمحافظة جنوب سيناء حالة من الانتعاش السياحي بسبب توافد مئات المواطنين، اليوم الأحد، على الشواطئ العامة، والمنتجعات السياحية.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن هذا الموسم الصيفي يختلف تمامًا عن الموسم الماضي، نظرًا للانخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والإقبال المتزايد من المواطنين على المدينة من خلال رحلات اليوم الواحد، مما أدى إلى كسر حالة الركود السياحي بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أن القرى السياحية والشواطئ العامة بالمدينة كاملة العدد، لافتًا إلى تزويد الشواطئ بأعداد إضافية من الشماسي والمقاعد لاستيعاب التدفق من المواطنين، والتشديد على العاملين ومقدمي الخدمة بالشواطئ باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مع تواجد منقذين علي الشواطئ، وتمركز سيارة إسعاف بكل شاطئ.

وأوضح أن المدينة مستمرة في برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف و زوار المدينة و تذليل كافة العقبات أمام رحلات اليوم الواحد، التي تنظمها عدد من الشركات السياحية بمختلف المحافظات المصرية لقضاء يوم واحد على أحد شواطئ المدينة دون مبيت.

وأشار إلى أن مدينة رأس سدر تستقبل يوميًا ما لا يقل عن 50 رحلة سياحية وافدة على الشواطئ العامة فقط، إضافة إلى الرحلات السياحية الوافدة للمنتجعات والقرى السياحية المختلفة، لذا جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوفير كميات المياه المناسبة للاستخدام اليومي، لتتناسب مع زيادة التوافد السياحي.

وتوقع رئيس المدينة زيادة الرحلات السياحية خلال الأيام المقبلة خاصة أيام الخميس والجمعة السبت من كل أسبوع، خاصة بعد زيادة نسبة الشغالات إلى 70%، مع تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.