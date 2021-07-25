خلال 24 ساعة.. ضبط 104 قضايا مخدرات وتنفيذ 43573 حكما قضائيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 48 قطعة سلاح ناري، بحوزة 38 متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 43573 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 104 قضايا مخدرات، بإجمالي 107 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 10٫848 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫215 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫357 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,128 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 237 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 76 جراما.

1406 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 23 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 18 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 152 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26089 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.