عاجل.. أول تعليق من «التعليم» على تداول أسئة التاريخ عبر صفحات الغش

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش بالوزارة يتتبع اسئلة وإجابات امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة المتداولة على صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، للتحقق منها والتأكد من صحتها، وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

وأضافت الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المنشورة سيتم ضبط الطلاب المتسببين في تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش فورا، من خلال الكود السري الموجود على بوكليت الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاسين، وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني لسنة 2020، بالإضافة إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات على الملاحظين والمراقبين بهذه اللجان.

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان التاريخ بإجمالي 255 ألف 353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية "مكفوفين" امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية لمدارس "stem" اختبار مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا"، واختبار مقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية" بإجمالي 1179 طالب وطالبة.