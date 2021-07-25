محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10» ببعض مراكز وأحياء المحافظة؛ تمهيدًا لتسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين، الذين تقدموا بطلبات تصالح باستكمال المستندات اللازمة لقبول طلب التصالح، وذلك قبل نهاية شهر يوليو 2021، ويقتصر ذلك على المواطنين، الذين تقدموا بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية حتى 31 مارس 2021 طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وقاموا بسداد رسم جدية التصالح، ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب، وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المستندات لمدة شهر تنتهي بنهاية شهر يوليو.

وأكد «سعد» مواصلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة؛ تمهيدًا لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على «نموذج 10».

وأشاد بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة، فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح.