تخصيص قطعتي أرض بقريتين في أسيوط لإقامة مدرسة لغات وقسم شرطة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخصيص قطعة أرض بقرية «الزاوية» بمساحة 3725 مترًا مربعًا لإنشاء مدسة لغات رسمية عليها لصالح مديرية التربية والتعليم، وكذلك تخصيص قطعة أرض مساحتها 2456 مترًا مربعًا بقرية «إسكندرية التحرير»، لإنشاء قسم شرطة منفباد عليها لتوفير خدمات أمنية للمنطقة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وأكد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تخصيص قطع الأراضي غير المستغلة لصالح النفع العام، لتعظيم الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة وإدراجها في خطط التنمية وإقامة مشروعات ومرافق خدمية عليها تخدم المواطنين وتحقق النفع المجتمعي.

كان المجلس التنفيذي للمحافظة فد وافق في جلستة المنعقدة في شهر مايو الماضي على تعديل المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 521 لسنة 2003، والمعدل بالقرار رقم 126 لسنة 2014، والمتضمنة تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة و22 قيراطًا و11 سهمًا من أملاك دولة بأرض خارج الزمام اتجاه سفح الجبل نمرة 23 قرية الزاوية باستقطاع مساحة 3725 مترًا مربع، والتي تصلح للاعمال الإنشائية لإقامة مدرسة لغات رسمية عليها بالإضافة إلى تعديل المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 244 لسنة 1998 والمتضمنة تخصيص قطعة أرض مساحتها 21 فدانًا و21 قيراطا و17 سهمًا أملاك دولة لإقامة قرية اسكندرية التحرير عليها باستقطاع مساحة 2456 مترًا مربعًا لإقامة مركز شرطة منقباد عليها.