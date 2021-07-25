الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه سيجري تشغيل مركز تجميع الأقمار الصناعية التابع للوكالة، والمقام على أرض مدينة الفضاء المصرية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر مارس أو أبريل المقبل 2022، لافتا إلى أنه كان مقرر افتتاحه العام الماضي، ونظرا لظروف أزمة كورونا تم التأجيل، موضحا أن المركز له العديد من الأهداف، أبرزها تجميع الأقمار الصناعية في مصر بدلا من الدول الأجنبية، وكذلك زيادة أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، في زيادة أواصر التعاون المصري الإفريقي من حيث التدريب، وتجميع الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أنه سيكون أحد المراكز المتميزة في الشرق الأوسط.

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وأضاف القوصي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري البدء في تنفيذه، وتصنيع قمر التنمية الإفريقي خلال الفترة المقبلة، قائلا: «بعد انتهاء التدريب خلال الأسبوعين المقبلين، نأمل في اتخاذ قرار البدء لتصنيع القمر التنمية الإفريقي»، لافتا إلى أن مصر ستبدأ خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الدول الخمس المشاركة في تصنيع القمر، إجراء المباحثات، لتحديد دور كل دولة في تصنيع القمر الصناعي، موضحا أن مصر بدأت فعليا في إجراء التصميمات المتعلقة بقمر التنمية الإفريقي.

واستضافت وكالة الفضاء المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وحضور الدكتور محمد القوصي، ممثلي ورؤساء وكالات الفضاء الإفريقية من المتخصصين، ومتدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، وذلك لمدة أسبوعين على التوالي، لتلقي التدريب العلمي والنظري، على تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، ابتداءً من اليوم 25 يوليو، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس 2021 بمقر الوكالة.

وجدير بالذكر، أن ما يميز التدريب، أنه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة، وذلك في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانات كبيرة توفرها وكالة الفضاء المصرية، لجميع المهندسين الأفارقة، وذلك في إطار تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء.