رصد تلوث بترولي بشواطئ سفاجا.. و«الإنقاذ البحري»: يهدد الثروة السمكية (صور)

تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بمحافظة البحرالأحمر، بلاغًا بوقوع تلوث بترولي كثيف بأحد الشواطئ بمدينة سفاجا بمحافظة البحرالأحمر، وأُخطرت الجهات المختصة وغرف عمليات المحافظة لمتابعة الواقعة وإجراء التحقيقات.

وأشار حسن الطيب الخبير البيئي، ومستشار جمعية الإنقاذ البحري، إلى تلقي بلاغ من متطوعة وإحدى عضوات الجمعية يفيد بوجود تلوث بحري كبير جنوب مدينة سفاجا بحوالي 10 كيلو مترات تقريبًا، مؤكدًا أن المتطوعة قامت بتوثيق الواقعة وتصويرها والإبلاغ الفوري عنها، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة الواقعة والعمل على إزالة التلوث.

واوضح «الطيب»، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حجم التلوث البترولي كبير كما تم رصده في البلاغ، مؤكدًا أن هذه الأعمال من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية، ما يهدد الشعاب المرجانية والثروة السمكية والسياحة علي شواطئ المحافظة الساحلية، وطالب الأجهزة المعنية بسرعة التحرك للسيطره علي التسرب.

وأشار مسؤولو جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، إلى البدء في محاصرة البقع الزيتية حتى لا تمتد للمياه المفتوحة، وتحديد مساحتها ومصدرها، ومدى وجود أضرار على البيئة البحرية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في حدوث البقعة الزيتية، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية لتحديد قيمة التعويضات المالية بسبب الأضرار التي لحقت بالبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، من قبل، ظاهرة تسرب بترولي بالزيت الخام بمساحات كبيرة ومتفرقة.

وطالب أهالي المدينة مسؤلوي المحافظة بإزالة الترسيبات البترولية بالشواطئ، والتي دائمًا ما تتعرض لحوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية، حتى يتمكن الأهالي من استخدام الشواطئ دون أن يتعرضوا لأضرارا صحية .