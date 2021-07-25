شركة كهرباء البحيرة عن انقطاع التيار عن العداد الذكي: «السيستم واقع»

شكى العديد من أهالي مدن ومراكز محافظة البحيرة، من تعطل شبكات شحن كروت شركة كهرباء البحيرة، مؤكدين أن التيار الكهربي منقطع في منازلهم منذ بداية عيد الأضحى.

وذكر الأهالي أنه بسبب إجازة العيد التي استمرت 6 أيام متواصلة، حدثت أزمة انقطاع التيار الكهربي لدى المشتركين في نظام الدفع مقدمًا، حيث حاولوا شحن الكارت الكهربائي من منافذ خاصة مثلما كان سابقًا، إلا أنهم لم يتمنكوا من ذلك بسبب عطل في ماكينات الشحن، وأرجع أصحاب منافذ الشحن هذا العطل إلى شركة كهرباء البحيرة نفسها.

محمد صالح، من مدينة دمنهور، يقول لـ«الوطن»، لسنا ضد التطوير وتطبيق التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، إلا أننا ضد عدم مواكبة التكنولوجيا مع احتياجات المصريين، ولعل تطبيق نظام العداد الإلكتروني المدفوع مقدمًا، أحد أهم المعوقات التي تواجه المواطن داخل القرى والمدن بالبحيرة، ولا أعلم إذا كانت باقي المحافظات تعاني مثلنا، أم أن الأزمة تتمثل في شركة كهرباء البحيرة فقط؟.

وتابع، منذ ثاني أيام العيد يعاني المشتركون في نظام العداد الإلكتروني، من تعطل خدمة شحن الكروت الخاصة بالعدادات، حيث انقطع التيار الكهربي لدى العديد من المشتركين، ولا يوجد بديل لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل أو المحلات، ما ترتب عليه تلف كميات كبيرة من اللحوم التي يقوم الناس بتخزينها في هذه الأيام.

وقالت سعاد عزت، موظفة، إنها ذهبت إلى ماكينات «فوري» لشحن كارت الكهرباء وأخبروها بأن الخدمة معطلة مؤقتًا، ولم يوضحوا سببًا لذلك، وتوجهت إلى مؤسسة الكهرباء بكفر الدوار، وفوجئت بزحام شديد على الموظف المختص، وكل 5 دقائق بالتحديد يصرخ قائلًا: «السيستم واقع»، وهو ما دفع الكثير إلى مغادرة المكان دون شحن كروتهم.

وقال مصدر بشركة كهرباء البحيرة، إن الخدمة متوفرة الآن بجميع منافذ مؤسسات الكهرباء، وأن خدمة الشحن من المنافذ الخاصة «فوري» عادت مرة أخرى، لافتًا إلى أن ما حدث في إجازة العيد كان بسبب عدم وضع رصيد احتياطي من قبل بعض المواطنين، وبسبب ضغط الشبكات، ما ترتب عليه حدوث عُطل مؤقت، إلا أن الأمور عادت كما كانت.