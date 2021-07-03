انقطاع الكهرباء والتليفون والإنترنت عن شركة المياه بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، انقطاع الكهرباء وخطوط التليفون الأرضي والإنترنت عن مقرها الرئيسي في مدينة المنيا، نظراً للقيام بأعمال صيانة.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أنه نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، لوجود أعمال صيانة بالخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مما نتج عنه انقطاع خدمات التليفون والإنترنت الأرضي، لذا يرجى الاتصال في حالة وجود شكاوى أو استفسارات عاجلة، على التليفون المحمول رقم 01271196196، أو رقم 01050509013، أو عبر تطبيق واتسآب على رقم 01271269587، الخاصة بإدارة خدمة المواطنين بمياه المنيا.

وأعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة بالمنيا، في وقت سابق اليوم، عن إصلاح كسر بخط المياه العمومي في شارع «راية»، المتفرع من شارع «طه حسين» بجوار أحد الفنادق، في نطاق حي شمال المنيا.

وأوضح رئيس الحى محمود حسين أنه تم إبلاغ عمليات المحافظة وطوارئ المياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء أعمال إصلاح خط المياه، مؤكدا أن فريق فنى تابع لطوارئ شركة المياه حضر إلى موقع الكسر للبدء فى غلاق وإصلاح خط المياه وسرعة الانتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة، كما أكد رئيس الحى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان العمل لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

وكان كسر بماسوره المياه العمومية قد تسبب في غلق المياه عن مناطق شوارع طه حسين وعدنان المالكي وشوارع شمال مدينة المنيا، وجري البدء فى أعمال الإصلاح، وظل العمل متواصل خلال الساعات الماضية حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح.