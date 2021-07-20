في الطوارئ.. هل يمكن شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع «بدون كارت»؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين مع توسع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في تركيب العدادات مسبقة الدفع «الذي يعمل بكارت» عن كيفية شحن عداد الكهرباء المسبق الدفع دون كارت عند حدوث أي طارئ بشركات الدفع الإلكتروني أو تعطل السيستم لتلاشي عدم قطع التيار الكهربائي عند نفاد الرصيد.

طرق شحن العدادات مسبقة الدفع

وكشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، أنَّه تمّ إتاحه عدد من الطرق لشحن العدادات مسبقة الدفع للتسهيل على المواطنين خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة لاستبدال 28 مليون عداد تقليدي بعدادات مسبقة الدفع للقضاء على أخطاء الفواتير.

كيفية شحن العداد مسبق الدفع بدون كارت

قال المصدر لـ«الوطن» إنَّ وزارة الكهرباء والطاقة أطلقت خدمة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من الموبايل من أجل التسيير على المواطنين من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصيه الـNfc، التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا من خلال اتباع الآتي:

خدمة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من الموبايل

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكّد من أنَّ جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالي خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وبهذا قد نجحت في عملية الشحن ونفذت طريقة شحن عداد الكهرباء بدون كارت بالموبايل أو الفيزا بكل سهولة من هاتفك.

طريقة شحن كارت العدادات مسبقة الدفع بـ«الفيزا»

- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.