وائل عبد العزيز يوجه رسالة لشقيقته بعد استقرار حالتها: ربنا يتمم شفاكي

استقرت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد خروجها من العناية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية، عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

ونشر شقيقها وائل عبدالعزيز، صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «ربنا يتمم شفاكي على خير».

آخر تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز

وكشف وائل عبدالعزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته، مؤكدا أن حالتها مستقرة، والأطباء أكدوا أنها ستغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام، مشيرا إلى أن حالتها أفضل، لكنها مازالت مريضة، وتحتاج لدعاء محبيها، نافيًا ما تردد عن دخولها في غيبوبة.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شقيقته أجرت عمليتين جراحيتين، والموضوع مؤلم بعض الشيء، موضحًا أنه لا يستطيع أن يتحدث حول هل هناك خطأ طبي أم لا: «مقدرش أقول، واللي يهمني إنها تطلع من المستشفى»، موضحًا أن الزيارة ممنوعة عن شقيقته، لكنه يزورها باستمرار، ويتناوب في المكوث معها.

وأكد شقيق ياسمين عبدالعزيز، أن الزيارة ممنوعة نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها حاليًا، لكنها في تحسن أفضل، كما أن الحديث عن خطأ طبي تعرضت له وكان سببًا في الأزمة الصحية التي تمر بها هو أمر سابق لأوانه، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالتعافي: «الحمد لله بدعاء الناس واهتمام الأطباء تتحسن».

وعن خلافاته مع شقيقته، قال وائل: «احنا أخوات، ومفيش بينا أي خلافات، الموضوع كبر زيادة عن اللزوم، الخلافات راحت لحالها، وده وقت لازم أقف فيه جنب أختي، ياسمين قوية وقادرة على تجاوز أزمتها الصحية، والعودة بسلام لحياتها وعملها وجمهورها».