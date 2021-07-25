حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 بداية من يوم الإثنين، الموافق 17 أغسطس، المقبل لنحو 5 ملايين موظف يعملون في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية.

ووفقا لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية قبل نهاية يونيو الماضي حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، على مدار 3 أيام بينما خصصت يومي 22 و23 أغسطس لصرف الممرتبات في جميع الوزارات والجهات الأخرى المتأخرين عن الصرف في الثلاثة الأيام المذكورة.

ويصرف العاملون بنحو 20 وزارة وجهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2021 يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس المقبل بينما يصرف العاملون في 13 وزارة وجهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2021 يوم الأربعاء الموافق 19 اغسطس المقبل.

الصرف بالزيادة للشهر الثاني على التوالي

وبدأت وزارة المالية صرف الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الحالي الذي بدء صرفه بداية من 12 يوليو وحتى 15 من نفس الشهر بعد تبكير صرف المرتبات لتزامنه مع عيد الأضحى المبارك وقسمت لوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تخفيف التزاحم

وأهاب بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».