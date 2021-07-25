إزالة مخالفات بناء وتطوير الطريق الزراعي بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار شن حملات لرصد أي تعديات أو بناء مخالف، لتنفيذ الإزالة الفورية وإزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، مشيراً إلى تنفيذ حملات لإزالة المخالفات بمركزي الفتح والبداري وحي غرب.

وشنت أجهزة المحافظة حملة بمركز البداري، بمشاركة محمد حسن الديب رئيس المركز، وذلك لإزالة مخالفة بالبلوك الأبيض على مساحة 16 مترًا بقرية منشأة البداري، وأخرى لأعمدة الدور الأرضي في شارع محطة مياه بني زيد.

كما نفذ حي غرب برئاسة محمد بشير رئيس الحي إزالة فوريه لسقف الدور الخامس العلوي بأحد العقارات بمنطقة الأربعين بشارع خلف التمليك القبلي.

ووجه المحافظ، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بالتجميل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الطرق، وإزالة كافة تجمعات القمامة بها لتحسين حالة الطرق العامة والفرعية بالقرى والمراكز.

وأوضح المحافظ، تنفيذ حملة مكبرة بنطاق مركز أسيوط لرفع كفاءة الطريق الزراعي، وإزالة كافة المخلفات المتراكمة على جانبي الطريق، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وتحقيق الانضباط للمدن والمراكز والعمل على تنفيذ خطط الدولة للنهوض بالصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي سياق آخر، عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برنامجًا تدريبيًا لعدد من رؤساء القطاعات بالشركة، تحت إشراف الشركه القابضة للمياه بمشاركة مديري عموم بعض الشركات الشقيقة وهى بني سويف وسوهاج والجيزة والمنوفية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن التدريب هدفه الارتقاء بالكفاءات المهنية للشركة، بمشاركة رؤساء القطاعات لتفعيل استراتيجيات الاتصال الذى يوضح الطريقة المثلى للتعامل بين العاملين فيما بينهم وعلاقة الشركه بالمؤسسات المجتمعية.