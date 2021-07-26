رسميا.. الصحة تحسم الجدل حول الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم حول الأعراض الجانبية للقاحات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعى للقلق أو التخوف، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية لجميع اللقاحات تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة والصداع واحمرار موضع التطعيم أو حكة أيضا موضع التطعيم وتكسير في بعض الأحيان للعظام وتنميل، مشيرة في تقرير رسمي لها إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الخوف أو الذهاب إلى طبيب.

كيفية حجز لقاح كورونا وتحذير من الصحة بترويج بعض المؤسسات لتطعيم المواطنين

وقالت الوزارة إنه لحجز لقاح كورونا، لابد من الدخول على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا، وحذرت الوزارة أي جهة تقوم بالترويج لنفسها بأنها توفر لقاح كورونا للمواطنين، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لنفسها بذلك.

وأكدت الوزارة أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطعيم 40% من المواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وتحسبا لأي موجة مرتقبة ومتوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقالت الوزارة إنها توسعت في مراكز تلقي لقاح كورونا ووصلت إلى 429 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، حفاظا على استقرار المنحني الوبائي.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن عدد إصابات كورونا في مصر، موضحة أن هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا في مصر، ومتوقع استمرار الانخفاض حتى شهر أغسطس المقبل.