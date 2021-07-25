آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ بالقليوبية: «سهل ممتنع»

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة القليوبية، الذين أدوا امتحان مادة التاريخ، اليوم الأحد، حول مستوى الامتحان الذي جاء من وجهة نظرهم متوسطا به بعض الصعوبة في عدد من الأسئلة، واصفين إياه بـ«السهل الممتنع».

زمن الامتحان لا يتناسب مع الأسئلة

وأضاف الطلاب، أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة، إلا أنهم فوجئوا بأن الامتحان به عدة نقاط و«تكات» صعبة، مؤكدين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة.

فيما انهارت بعض الطالبات أمام مدرسة بنها الثانوية بنات، مؤكدات أن الامتحان بالنسبة لهن كان صعبا ولا يقل صعوبة عن اللغة العربية واللغة الألمانية، ومطالبات بتخفيف الضغوط عليهم ومراعاة أن تكون الامتحانات في مستوى كل الطلاب وليس الطلاب المتفوقين فقط.

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فيما أكدت مصادر في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب خاصة بالامتحان.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم للتأكد من سير الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصى سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبيًا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن؛ لتقديم الراحة والأمان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء على القلق والفزع بداخلهم.