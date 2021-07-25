عاجل.. التحقيق في شكوى ضد أطباء بتهمة إفشاء سر مرض ياسمين عبد العزيز

في تحرك عاجل لحماية حقوق المرضى، تقدم الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، بشكوى رسمية، ضد عدد من الأطباء الذين أفشوا سر مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر موقع التواصل الإجتماعي، للمطالبة بإحالتهم للتحقيق والتأديب، موضحا أن عدد من أعضاء مجلس النقابة تضامنه معه في الشكوى، وهم الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد فتحي عضو مجلس النقابة، مشيرا إلى أن الأطباء الذين تم تقديم الشكوى ضدهم كل منهم خالفوا آداب المهنة والقسم.

الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء، باتهامه بأنه أفشي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه سيتم عرضها علي لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية او الحفظ

كما وجه عبد الحي، التحية والتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

واستنكر أمين عام الأطباء، ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطباء، بسبب المضاعفات الطبية»، مؤكدا أنه ليس معني وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقى ألا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافوا فوراً وهذا لا يمكن ان يحدث في أي مكان في العالم لأن هناك مضاعفات وارد حدوثها و أضاف ان ارهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدى للحالات عالية الخطورة كما يحدث فى بعض الدول مما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم فى العلاج

وتابع عبد الحي: "الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية علي الأطباء في السوشيال ميديا ليست في مصلحة المرضى والطب في مصر".