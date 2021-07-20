مفاجأة.. ياسمين عبد العزيز في المستشفى منذ 10 أيام

ما زال الجميع من داخل وخارج الوسط الفني يريد الاطمئنان على صحة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركزة، منذ أيام، نتيجة خطأ طبي أدى إلى حدوث تسمم بالدم، وكانت «ياسمين» دخلت العمليات من أجل إزالة تكيسات على المبايض عن طريق الليزر، ولكن الطبيب المعالج لها أحدث ثقبًا في المعدة عن طريق الخطأ جعلها تدخل في غيبوبة خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر من داخل المستشفى عن أن "ياسمين" توجد منذ 10 أيام بمستشفى دار السلام وليس كما أشيع أنها دخلت المستشفى منذ 4 أيام فقط، ويرافقها في المستشفى أحمد العوضي الذي لم يغادرها منذ دخولها، وحجز غرفة في المستشفى له ليبيت فيها حتى تخرج زوجته من العناية المركزة.

وقال المصدر إن عددًا من الفنانين يتوافدون عليها، إلا أن منى زكي ومعها أحمد حلمي يداومان على زيارتها بشكل يومي.