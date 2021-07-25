متظاهرون يهاجمون مقر «الإخوان» بولاية سوسة التونسية ويحرقون لافتته

ذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية، منذ قليل، أن نحو ألفي شخص، وفق تقديرات أمنية، نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان في ولاية سوسة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتغيير المنظومة السياسية وحل البرلمان، ونادوا برحيل رئيسي الحكومة والبرلمان، ومحاسبة كل الفاسدين، وفقا لهم، وهتفوا ضد حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي.

وتلت الوقفة الاحتجاجية مسيرة جابت وسط مدينة سوسة، مرورا بالمقر الجهوي لحركة النهضة، وهاجم المحتجون الواجهة الأمامية للمقر الجهوي للحزب، وأتلفوا اللافتة الأمامية، رافعين شعارات تنادي برحيل الحركة.

وتحول المحتجون بأعداد غفيرة على إثر ذلك إلى مقر ولاية سوسة، وسط تعزيزات وحضور أمني مكثف، ومنها إلى وسط المدينة أمام المسرح البلدي.