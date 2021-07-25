فتاة «كائن الهوهوز» تسخر من الحجاب على «تيك توك».. وأزهريون يردون

من حين إلى آخر، تظهر قضية جديدة متعلقة ببعض المحتوى المقدم على موقع «تيك توك»، كان آخر هذه القضايا لإحدى الفتيات التي عُرفت بـ فتاة كائن الهوهوز، وهي التسمية التي اختارتها لنفسها على صفحتها الرسمية، والتي تم القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وظهرت الفتاة في أحد الفيديوهات وهي ترتدي «تي شيرت» دون أكمام، وتضع وشما كبيرا أعلى ذراعها، وترتدي حجابا فوق رأسها، وسخرت الفتاة من الحجاب، وقالت فتاة كائن الهوهوز في الفيديو نفسه أن «الوشم مش حرام، لأنه من حق أي حد يعمل اللي هو عايزه» بحسب قولها.

حكم خلع الحجاب

من جانبه، قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«الوطن»، إن ارتداء الحجاب واجب على المسلمات، وتارك الحجاب عقابه يختص به الله فقط، ولا دخل للعباد في هذا الأمر إلا من ناحية التذكير، مشيرا إلى أن الدعوة إلى خلع الحجاب تعتبر نوعا من الإثم، لأنه يجب الحث على عمل الصواب، وليس على ترك الواجب، وهذا لا يجوز.

وأكد أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن خلع الحجاب ليس من الكبائر لكنه من المعاصي، موضحا في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحجاب فرض، رغم أن كلمة الحجاب لم تذكر نصًا في القرآن الكريم لكن معنى تغطية الرأس موجود.

ضبط فتاة كائن الهوهوز

وكانت مصادر أمنية، كشفت أن قوة من مباحث الإدارة العامة للآداب تواصل جهودها لضبط فتاة كائن الهوهوز، هي وزوجها، بعد أن تبين هروبهما من إحدى الشقق السكنية، عقب تقديم بلاغ ضدهما يتهمهما بالتحريض على الفسق والفجور، وإهانة الصعايدة.