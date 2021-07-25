تحرير 55 محضرا لمنشآت غذائية وضبط 89 مخالفة تموين بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المجازر والسلخانات والأسواق ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لضمان وصول غذاء آمن و حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك فى الفترة من 20 يوليو حتى 23 يوليو الجاري.

وأضاف أنه تم المرور على 130 منشأة غذائية، ما أسفر عن تحرير 55 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية.

وقال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 387 كيلو جرام أغذية مختلفة، وتم سحب 83 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 89 مخالفة تموينية، منها 22 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى)، و67 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية – ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون صلاحية- عدم الاعلان عن الأسعار).