رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. تجديد حبس علاء حسانين 15 يوما في «الآثار الكبرى»

كتب:

سحر عزازى
03:41 م | الأحد 25 يوليو 2021
المتهم علاء حسانين

المتهم علاء حسانين

جددت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خلال الجلسة التي عقدت بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة قاضي المعارضات بغرفة المشورة.

وسبق وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و17 آخرين، من المتهمين بالتنقيب عن الآثار والاتجار به، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وعُثر على عملات معدنية يشتبه في أثريتها.

اقرأ المزيد:

تجديد حبس رجل الأعمال علاء حسانين 15 يوما بقضية «الآثار الكبرى»

معلومات عن أخطر كتاب للسحر الأسود.. ضُبط مع علاء حسانين

كتاب شمس المعارف.. هل استعان علاء حسانين بملوك الجن لاستخراج الآثار

مفاجأة.. «علاء حسانين» زار الأقصر لحضور فعاليات أثرية دون صفة (صورة)

النيابة: علاء حسانين متهم بإدارة تشكيل عصابي لتهريب الآثار للخارج