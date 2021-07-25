عاجل.. تجديد حبس علاء حسانين 15 يوما في «الآثار الكبرى»

جددت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خلال الجلسة التي عقدت بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة قاضي المعارضات بغرفة المشورة.

وسبق وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و17 آخرين، من المتهمين بالتنقيب عن الآثار والاتجار به، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وعُثر على عملات معدنية يشتبه في أثريتها.