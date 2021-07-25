إشعال النار في شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

شهدت مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، مشاجرة بين عدة أشخاص، بسبب خلافات الجيرة، بدأت بقيام أحد أطرافها بـ«رش مياه» في الشارع وتطور الأمر لقيام أحدهم بإشعال النار في آخر، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص في حي «البنوية» بمدينة أبو كبير بسبب خلافات الجيرة ورش مياه في الشارع.

وأسفرت المشاجرة عن قيام أحد المتشاجرين بإشعال النار في شاب آخر، حيث ألقى عليه مادة قابلة للاشتعال، ما أسفر عن إصابته بحروق بسيطة وجرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم.

وضُبط 4 متهمون من طرفي المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.