اخر اخبار العقار المائل بالإسكندرية: تفريغ 12 طابقا تمهيدا لإزالتهم

شهدت آخر أخبار العقار المائل بالإسكندرية، توجيه سكان 12 طابقا لإخلاء ممتلكاتهم من الشقق المتواجدة في تلك الطوابق تمهيدًا لإزالتهم، وفقًا لما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتوصية لجنة أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، التي قامت بفحص عقار الأنفوشي، وانتهت بتوصية ضرورة إزالة 12 دورًا، بعد توصيتها الأولى بإزالة 8 أدوار مخالفة.

آخر أخبار العقار المائل بالإسكندرية: مبني من عام 2016

وكشف محافظ الإسكندرية في عدة مداخلات هاتفية، اليوم، عن آخر أخبار العقار المائل بالإسكندرية، والذي أكد خلالها أن هذا العقار جرى بناؤه منذ عام 2016، ويتكون من دور أرضي و18 طابقا وجميعها مخالفة، وصدر ضده 18 قرار إزالة ولم يجرى إزالة سوى دور واحد فقط ، نظرًا لوجود أسر كاملة به، مؤكدًا أنه حدث ميل في العقار بدرجة 20 سنتيمترًا وجرى إخلاء جميع السكان، ولم يسفر الميل عن وقوع أي إصابات.

آخر أخبار العقار المائل بالإسكندرية: مصير العقارات المجاورة

وفقًا لآخر أخبار العقار المائل بالإسكندرية، فقد تم الوقوف على مصير العقارات المجاورة، ويوجد عقاران خلف هذا العقار المائل وأوراقهما سليمة، ولكن جرى إخلاؤهم حفاظًا على أرواح السكان.

آخر أخبار العقار المائل بالإسكندرية: رقم 164

ويعد هذا العقار هو رقم 164، بحسب محافظ الإسكندرية الذي أكد وصول عدد العقارات المائلة بالمحافظة إلى 164 عقارًا مائلًا بدرجات مختلفة كما لفت إلى وجود 2300 عقار أعمارهم أكثر من 100 عام.