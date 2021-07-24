القصة الكاملة لعمارة السيالة بالإسكندرية.. السكان يفترشون الشارع

مخاوف كبرى انتابت المواطنين بسبب عمارة السيالة بالإسكندرية المائلة التي تقع في منطقة بحري غرب الإسكندرية، وظهر عليها عدة تصدعات، تسببت في ميل العقار جزئياً، وهو الأمر الذي تبعه إخلاء لسكانها المتواجدين في 18 طابق، بالإضافة إلى إخلاء 4 عقارات مجاورة مؤقتاً، حفاظاً على أرواح ساكنيها.

سكان عمارة السيالة بالإسكندرية ينتظرون الفرج

وانتقلت «الوطن» إلى موقع العقار المائل بالإسكندرية، أو ما تعرف بمسمى عمارة السيالة بالإسكندرية، حيث رصدنا تواجد الأهالي بجوار الكردون الأمني الذي تم فرضه على محيط العقار، وكل منهم ينتظر القرار الذي قد يطيح بمسكنهم، وآخرون ينتظرون الصعود لنقل متعلقاتهم، حيث يتواجد «شوار عروسة» في الطابق الـ16، تأمل والدتها في إتاحة فرصة لها للصعود لأخذه، كونه حصيلة «تعب وشقا 21 سنة»، على حد تعبيرها.

تفاصيل قرار اللجنة الهندسية لعمارة السيالة بالإسكندرية

وكشف الدكتور محمود التوني، رئيس اللجنة الاستشارية الهندسية لفحص عمارة السيالة بالإسكندرية، إن التعامل على هذا العقار فقط، بما يشير لعدم وجود خطورة على العقارات المجاورة، مؤكداً أن زاوية الميل لا تشكل خطورة بالغة.

وألمح «التوني»، في تصريحات صحفية على هامش تواجد «الوطن» في موقع العقار المائل بالإسكندرية، أنه قد يتم إزالة بعض الأدوار العليا، حيث تم التنبيه على السكان بضرورة نقل ممتلكاتهم، وهو ما يعتقده البعض أن ذلك إشارة بإزالة الأدوار العليا.

الشريف: الإخلاء الفوري لعمارة السيالة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل، رقم 14 شارع «خطاب» وناصية «عبد المجيد اللبان»، بنطاق حي الجمرك، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن عقار بحري المائل تم بناؤه بدون ترخيص، وأن هناك عدة قرارات بإزالته حتى الأرض.

محافظ الإسكندرية يكلف جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع عمارة السيالة بالإسكندرية

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة، وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن بديلة لهم بشكل مؤقت، لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال، وبدورها قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير موقعين لإعاشة السكان الذين تم إخلاء عقاراتهم.

وانتقلت علي الفور جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلي العقار المائل، لمتابعة تداعيات الموقف، وأوضح اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص، مشيراً إلى أن العقار مكون من أرضي و18 دور علوي، ويضم 36 شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار رئيس حي الجمرك إلى أنه تم فصل جميع المرافق عن عقار بحري المائل، من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار، لحماية أرواح المواطنين.