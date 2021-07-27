تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، وأوائل الدبلومات الفنية لجميع التخصصات (زراعي - صناعي - تجاري) لطلاب الثلاث والخمس سنوات على الرابط ، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التعليم، أنّه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في المدارس غدا، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بشكل رسمي الآن عبر بوابة التعليم الفني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.

5 خطوات لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

وترصد السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

- الضغط على مجال واختيار التخصص (صناعي- زراعي - تجاري).

- اختيار عدد السنوات (3 أو 5).

- إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.

التعليم: أعمال التصحيح ورصد الدرجات للدبلومات تمت بدقة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عمليات التصحيح ورصد وجمع الدرجات لجميع التخصصات تمت بدقة، وجرى تحديد أوائل الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات بجميع التخصصات (زراعي - صناعي - تجاري).

وأشارت الوزارة، إلى أنّ إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، بلغ 750 ألف طالب وطالبة، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وتوزيع كمامات وأكياس جيل على الطلاب قبل دخول اللجان.

وأكدت الوزارة، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية مرت بسلام دون رصد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدة أنّه لم يتم رصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021.