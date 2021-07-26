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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقة وأمينة على أسرار الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج السرطان 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بتوافق أفضل مع الأهل والأحباب وتقترب منهم بذكاء.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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