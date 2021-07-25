عاجل.. «صحة النواب» تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا نهاية أغسطس

حذر النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من التخوفات المصاحبة لموجة جديدة من فيروس كورونا نهاية شهر أغسطس، خاصة في ظل اختراق البعض للإجراءات الاحترازية اللازمة، وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: نتمني ألا يحدث ذلك، ولكن لابد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، إضافة للتصدي لجشع واستغلال بعض المستشفيات الخاصة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن معرفة خطة إدارة العلاج الحر نحو المستشفيات الخاصة التي تعاملت مع مرض فيروس كورونا من حيث تفعيل أسعار وزارة الصحة والسكان.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وطالب النائب محمد الوحش وكيل اللجنة، برد كتابي عن معايير الأسعار المقررة من وزارة الصحة بخصوص المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضي كورونا، مشيرا إلي أن هناك مستشفيات مخالفة وتفرض أسعار مرتفعة، ولابد من إعداد قائمة سوداء للمستشفيات المخالفة، وتابع: "لا يصح أن تكون مستشفي مخصصة للعزل وتخصص أقسام فيها لاستقبال المرضي العاديين".

وتساءلت النائبة راوية مختار، عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمرضي فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة علي المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين، والتصدي لأي مخالفات للأسعار المحددة من وزارة الصحة.

وقالت : "أمر غير آدمي أن تكون مستشفي عزل وتتعامل مع المرضي العاديين من خلال العيادات الخارجية، هذه مأساة".

أكد الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر": "هذا الموضوع شائك، والعلاج الحر لا يغض الطرف عن أي مخالفات، وموضوع الأسعار تحدثنا فيه في وقت سابق، والمفروض هذه المستشفيات لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزاري سنة 2021، لتفعيل كافة القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وتحدثنا في وقت سابق عن وجود تعديل تشريعي سيتم إعداده لضبط المنظومة".

وتابع: "هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات الخاصة، والمخالف يتم محاسبته، وهناك أقسام عزل في مستشفيات خاصة كبيرة تم غلقها، لتجنب عدم استغلال المرضي، وهناك مستشفيات تلافت السلبيات، ولا نستطيع أن نهمل أو نتجاهل الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا".

واستكمل: "بالنسبة لموضوع القائمة السوداء، المستشفي المخالفة تغلق والمريض يعلم بأنها مغلقة، حتي تتلافي السلبيات وتصحح الأوضاع، وهناك مستشفيات خاصة مخالفة أغلقت بالفعل، ولائحة الأسعار لابد أن تكون معلنة في جميع المستشفيات".

التسعيرة الاسترشادية

بدوره، قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة لابد من وضعها وإعلانها بشكل راضح في المستشفيات، كما أنها تحتاج لتفسير وتوضيح بشأن ما تشمله الأسعار المعلنة من خدمات.