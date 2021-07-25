الصحة الليبية تطالب بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد بسبب تفشي كورونا

طالبت وزارة الصحة الليبية، الحكومة، اليوم الأحد، بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد بعد تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة علي الزناتي، في تصريح أورده تلفزيون 218 الليبي، أهمية التحصين ضد فيروس كورونا، لخلق مناعة مجتمعية للقضاء على هذا الوباء.

ووجه «الزناتي»، أثناء اجتماعه مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الحالي، بوضع التوصيات العاجلة للسيطرة على انتشار الفيروس، وفي مقدمتها إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم.