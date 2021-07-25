السيسي يصدق على فض دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بفض دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي لمجلس الشيوخ.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وبعد موافقة مجلس الشيوخ تقرر الآتي:

- فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اعتبارا من يوم الإثنين 9 ذى الحجة 1442 هجريا، الموافق 19 يوليو 2021.

- المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.