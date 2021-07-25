عودة الـ3 فتيات المختفيات في نزهة العيد بالبحيرة.. وأسرهن: «الموضوع اتقفل»

استعادت ثلاث أسر، فرحة العيد التي غابت عنهم، بعد اختفاء بناتهن في ثاني أيام العيد، وبعد أربعة أيام من اختفائهن، عادت الفتيات إلى منازلهن وعادت معهم الفرحة لأسرهن لتفوق فرحتهم بالعيد.

أعلنت أُسر الفتيات الثلاث المختفيات، ثاني أيام عيد الأضحى، عودتهن مرة أخرى إلى منازلهن، فيما لم توضح الأسر سبب الاختفاء أو مكان العثور عليهن، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات الأمنية باب التحقيق في الاختفاء، عقب بلاغ من أسرتهن باختفائهن في أثناء تواجدهن بمدينة دمنهور، فيما رصدت أُسر الفتيات مبلغا ماليا لمن يدلي بأي تفاصيل حول اختفائهن.

«فُسحة» بملابس العيد

وكانت الفتيات الثلاث خرجن في ثاني أيام عيد الأضحى، بفساتين العيد المبهجة زاهية الألوان، وانتهزن الفرصة السانحة أمامهن، التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام، واتفقن على التنزه سويًا، وسط بهجة العيد التي لا تتحقق إلا بصحبة الصديقات والأحبة، ولم يرفض آبائهن أن يذهبن لقضاء النزهة لطالما أنهن فتيات ذي أخلاقيات وسمعة طيبة.

اختفاء مفاجئ للفتيات الثلاث

وفي وقت ظهيرة ثاني أيام عيد الأضحى، خرجن الفتيات الثلاث بصحبة بعضهن البعض، وتوجهن إلى أحد أماكن التنزه بدمنهور، وعقب ساعات لم تكن كثيرة من مغادرتهن منازلهن، انقطعت أخبارهن، حسب رواية أُسر الفتيات في محاضر الشرطة، وتابعوا سرد قصة غيابهن قائلين: «إن فتاياتهن اختفين في ثاني أيام عيد الأضحى ولم يتم العثور عليهن، وهو ما دفعنا إلى تحرير محضر بمركزي شرطة المحمودية ودمنهور، وقبل ذلك أعلنت عن صرف مكافأة مالية لمن يدلي عن أماكن هؤلاء الفتيات الثلاثة أو أحد منهن.

عودة الفتيات مرة أخرى

وفي وقت متأخر، من مساء أمس السبت، أعلنت أسر الفتيات عودتهن مرة أخرى إلى ديارهن، وفي محاولة للتواصل مع الأسرة، وتوضيح سبب الاختفاء، قال أحدهم: «ياريت بلاش نفتح سيرة الموضوع ده»، ونشكر الله على عودة الفتيات إلى أحضان أسرهم مرة أخرى، ونشكر مساعي الجهات الأمنية التي لم تدخر جهدًا في البحث عنهن.