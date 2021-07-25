تظاهرات في فرنسا ضد قيود كورونا.. ماكرون يدعو إلى الوحدة وينتقد المحتجين

شهدت التظاهرات في فرنسا ضد قيود كوورنا، مشاركة أعضاء في حركة السترات الصفراء، ونشطاء من اليمين المتطرف، وشارك نحو 160 ألف شخص في التظاهرات التى شهدتها البلاد أمس، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوحدة الوطنية، والتطعيم الشامل لمكافحة الفيروس المنتشر، وانتقد أولئك الذين يؤججون المشاعر المناهضة للقاحات، والاحتجاجات في البلاد.

وبشأن تفاصيل التظاهرات في فرنسا، اعتقلت الشرطة الفرنسية 71 شخصا من المحتجين على قيود كورونا في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما نقلت وسائل إعلام فرنسية، عن وزارة الشؤون الداخلية الفرنسية اليوم

ووفقا لإحدى الإذاعات الفرنسية، فإن نحو ثلث المعتقلين في التظاهرات في فرنسا، جرى اعتقالهم في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك في التظاهرات في فرنسا 160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد ضد قيود فيروس كورونا، والتصاريح الصحية في فرنسا، وبلغ عدد المتظاهرين في فرنسا وحدها 11 ألف شخص.

ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إثر التظاهرات في فرنسا إلى الوحدة الوطنية والتطعيم الشامل لمكافحة الفيروس المنتشر، وانتقد أولئك الذين يؤججون المشاعر المناهضة للقاحات والاحتجاجات

وسأل ماكرون أثناء زيارته لمستشفى في بولينيزيا الفرنسية مساء السبت «ما قيمة حريتك إذا قلت لي لا أريد أن أتلقى التطعيم، ولكن غدًا ستصيب والدك أو والدتك أو أنا؟»

وأضاف ماكرون: «أريد أن أدعو إلى الوحدة وانتقد الأشخاص الذين يعملون في مجال التعبئة غير العقلانية والسخرية والتلاعب في بعض الأحيان ضد التطعيم».

وأقر المشرعون في مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون يسمح بتصاريح كوفيد-19 في جميع المطاعم الفرنسية وغيرها من الأماكن ولقاحات إلزامية للعاملين الصحيين، لكنهم أجروا العديد من التغييرات على النسخة التي أقرها مجلس النواب، لدرجة أن مشروع القانون يجب أن يذهب إلى لجنة مشتركة في وقت لاحق يوم الأحد، لمحاولة إيجاد نسخة حل وسط.

يشار إلى أن وفيات كورونا في فرنسا، بلغت أكثر من 111 ألف شخص، إثر الإصابة بفيروس كورونا فيما تسجل البلاد، نحو 20 ألف إصابة جديدة يوميا، مقارنة ببضعة آلاف فقط في وقت سابق من هذا الشهر.