فريق هندسة المنصورة يوضح فكرة أول روبوت طبي: يتنبأ بالإصابة بالأورام

قال الأستاذ الدكتور حسام الدين مصطفى، المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، إن شباب الكلية اقترحوا منذ عام فكرة أول روبوت طب مصري لتقديم الخدمات وعندها صفق فريق الأساتذة لأن الفكرة رائعة وستخدم القطاع الطبي في مصر.

وأضاف «مصطفى» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن فريق العمل شمل 8 أفراد بإشراف الدكتور محمود سعفان، الأستاذ بقسم الحاسبات بهندسة المنصورة، مشيرًا إلى أن العمل على الإنسان الآلي استغرق عام دراسي كامل.

من جانبه، قالت هديل دياب، الطالبة في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، إن المهندس أحمد حماد كان مسئول عن تحريك الإنسان الآلي بجانب المهندس محمود مجدي، أما المهندس محمد سعد كان مسئول عن التصميمات والمهندس عبد الحميد عمل على ربط السيستم بشكل متناسق، بجانب المهندس أحمد شفيق الذي عمل على الجزء الخاص بتشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي.

فيما أوضح أحمد أسامة، الطالب في كلية هندسة جامعة المنصورة، أن التفكير في صنع إنسان آلي لتشخيص الأمراض بدأت منذ سنتين عند ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد من أجل جعل الإنسان الآلي القائم بالفحص دون الاعتماد على الأطباء البشر، لتقليل فرص إصابة العاملين في القطاع الطبي.

وأكد «أسامة» أن الإنسان الآلي سيساعد الطبيب ولن يكون بديلا عنه، لافتًا إلى أن الإنسان الآلي يتبنأ بالإصابة بالأورام خاصة أورام الثدي، حيث يفحص الروبوت الكشوفات من أجل التدقيق في حالة الشخص، لافتًا إلى أن الروبوت يعطي الشخص أيضًا فحص شامل عن الشخص ونسبة الأكسجين في جسمه وضربات القلب الخاصة به,