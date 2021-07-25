إعصار الصين يضرب الساحل الشرقي للبلاد وإلغاء رحلات الطيران والقطارات

تسبب إعصار الصين، الذي ضرب الساحل الشرقي للصين جنوبي شنغهاي اليوم الأحد، في إلغاء رحلات الطيران والقطارات وإصدار أوامر للجمهور بالبقاء في منازلهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه ضحايا الأمطار الغزيزة والفيضانات التى ضربت الصين الأسبوع الماضى إلى 63 شخص، كما جرى إجلاء 200 ألف شخص لحمايتهم من الفيضانات والأمطار الغزيرة

وضرب إعصار الصين «إن فا» الساحل الشرقي للبلاد جنوبي شنغهاي اليوم الأحد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصار الصين وصل إلى اليابسة في تشوشان بمقاطعة تشجيانج، وتوقعت هطول أمطار بمعدل من 250 إلى 350 ملم، وقال مكتب الأرصاد «لا ينبغي على المواطنين الخروج من تلقاء أنفسهم».

وعن تفاصيل إعصار الصين، فإنه حمل رياحا سرعتها 155 كيلو متر في الساعة وعواصف تصل إلى 191 كيلو متر في الساعة عندما تسبب في هطول الأمطار على تايوان، وأسقط الإعصار أغصان الأشجار لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات

وألغت السلطات الصينية مئات الرحلات في مطاري شنغهاي بودونج وشانغهاي هونغكياو ومن المتوقع إلغاء المزيد غدا الإثنين بسبب إعصار الصين وفقا للتلفزيون الرسمي

كما أغلقت شنغهاي المتنزهات ومنطقة بوند المطلة على النهر، وهي منطقة سياحية شهيرة، وألغى المطار الدولي في هانغتشو، جنوب غرب شنغهاي، الرحلات الجوية.

وجرى تعليق خدمة القطارات المتجهة إلى مدينة نينغبو الساحلية جنوب شنغهاي، فضلا عن إغلاق جسر تشوشان الذي يربط الجزر القريبة من نينغبو، وكذلك المدارس والأسواق والشركات في مقاطعة تشجيانغ.

وتم تحريك سفن الحاويات الكبيرة، أمس، من ميناء يانغشان في شنغهاي، أحد أكثر مراكز الشحن ازدحاما في العالم، وقال التلفزيون الرسمي إن هويس للسفن في نانتونغ، المتاخمة لشنغهاي من الشمال، توقف عن إرسال السفن إلى نهر اليانغتسي.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى 63 شخص

فى السياق أعلنت حكومة مقاطعة خنان، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في الإقليم الواقع وسط الصين إلى 63 شخص.

وأوضح مكتب معلومات حكومة مقاطعة خنان، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية أن الحصيلة ارتفعت عقب فقدان 5 أشخاص بعد ظهر اليوم.

يشار إلى أن حكومة تشنجتشو، ذكرت الأسبوع الماضي، أنه تم نقل حوالي 200 ألف شخص لحمايتهم من الفيضانات كما تم إغلاق جميع محطات المترو في المدينة.