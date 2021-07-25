«رياضة النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية: لا نريد تشتيتهم

«رياضة النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية: لا نريد تشتيتهم
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ولاء نعمة الله
07:39 م | الأحد 25 يوليو 2021
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان - أرشيفية
أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الحديث عن نتائج بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة في الأولمبياد، للنهاية خاصة أن التقييم لا يتم بالقطعة، لافتا إلى أن نسبة الذين شاركوا في الأولمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، مما يتطلب من الجميع الانتظار حتي انتهاء البطولة.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية، حيث ااستمعت لجميع رؤساء الاتحادات خلال فترة الإعداد؛ للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة، والإطلاع على خطط الإعداد، متابعا: «لن نقيم البعثة وقت المعركة حتى لا نشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات».
وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أن البعثة الحالية، هى أكبر بعثة أولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها، حيث تم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الااتحادات المشاركة بالأولمبياد.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة، وكفر الشرفا.
السنباطي: المنظومة الرياضية تحتاج إلى إعادة هيكلة
أكد النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب، أن المنظومة الرياضية في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن نتائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا.
طارق السيد: يجب النظر إلى تأثير كورونا
وقال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التي ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تأثر فترة الإعداد بسبب كورونا ، خاصة أنها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتًا إلى أن الذين صعدوا للأولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية.
ومن ناحية أخرى طالب النائب شريف الورداني، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به، بضروة الاانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992.
وطالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج ، من وزارة الشباب الاانتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس ، والعمل على الاانتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا.