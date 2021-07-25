«رياضة النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية: لا نريد تشتيتهم

أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الحديث عن نتائج بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة في الأولمبياد، للنهاية خاصة أن التقييم لا يتم بالقطعة، لافتا إلى أن نسبة الذين شاركوا في الأولمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، مما يتطلب من الجميع الانتظار حتي انتهاء البطولة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية، حيث ااستمعت لجميع رؤساء الاتحادات خلال فترة الإعداد؛ للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة، والإطلاع على خطط الإعداد، متابعا: «لن نقيم البعثة وقت المعركة حتى لا نشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات».

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أن البعثة الحالية، هى أكبر بعثة أولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها، حيث تم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الااتحادات المشاركة بالأولمبياد.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة، وكفر الشرفا.

السنباطي: المنظومة الرياضية تحتاج إلى إعادة هيكلة

أكد النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب، أن المنظومة الرياضية في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن نتائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا.

طارق السيد: يجب النظر إلى تأثير كورونا

وقال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التي ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تأثر فترة الإعداد بسبب كورونا ، خاصة أنها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتًا إلى أن الذين صعدوا للأولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية.

ومن ناحية أخرى طالب النائب شريف الورداني، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به، بضروة الاانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992.

وطالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج ، من وزارة الشباب الاانتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس ، والعمل على الاانتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا.