حرائق غابات أمريكا تدمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل

استعانت الولايات فى غرب أمريكا بعدد من الولايات الأخرى للسيطرة على حرائق غابات أمريكا، حيث تواجه ولاية أوريغون، سلسلة من الحرائق تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل، واستعانت الولاية أمس السبت بطواقم إطفاء من كاليفورنيا ويوتاه إلى مونتانا لإخماد حريق أسفر عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء بالولاية

وبشأن حرائق غابات أمريكا، استدعت سلطات ولاية أوريغون، السبت، طواقم إطفاء من كاليفورنيا ويوتاه إلى مونتانا لإخماد حريق أسفر عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء، حيث تواجه الولاية سلسلة من الحرائق تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل.

وأعلن مسؤولو الإطفاء عن نجاحهم في التعامل مع أكبر حريق في ولاية أوريغون، في ظل تباطؤ انتشار النيران، لكن آلاف المنازل على الجانب الشرقي لا تزال قيد التهديد.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 80 حريق غابات ضخما، معظمها في ولايات الغرب أسفرت عن تدمير حوالي 1.4 مليون فدان من الأراضي.

ففي ولاية كاليفورنيا، أعلن حاكم الولاية غافين نيوسوم حال الطوارئ في أربع مقاطعات بسبب حرائق غابات أمريكا، منوها إلى أن حرائق غابات أمريكا تفرض ظروفا شديدة الخطورة على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وواصل حريق تاماراك جنوب بحيرة تاهو فى ولاية كاليفورنيا إشعال الأشجار والأحراش وشكل تهديدا للمناطق السكنية على جانبي الحدود بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وتسبب الحريق الذي اندلع نتيجة البرق في مقاطعة ألبين في الرابع من يوليوتموز في تدمير ما لا يقل عن 10 مبان.

وأصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا أوامر الإخلاء الإلزامية في مقاطعة بات، حيث واصلت حرائق ديكسي الانتشار بشكل واسع باتجاه الشرق، لتصبح أكبر حريق غابات بالولاية حتى الآن هذا العام.

وأعلن حاكم مونتانا، غريغ جيانفورتي وصول طواقم إطفاء من كاليفورنيا ويوتاه إلى مونتانا، حيث أصيب خمسة من رجال الإطفاء بجروح الخميس أثناء محاولتهم إخماد حريق ديفيلز كريك الذي اشتعل في تضاريس وعرة وشديدة الانحدار بالقرب من بلدة ريفية

وفي شمال وسط واشنطن، يحاول رجال الإطفاء إخماد عدة حرائق في مقاطعة أوكانوغان تهدد مئات المنازل، وفي شمال أيداهو أدى حريق صغير بالقرب من مدينة سيلفروود الترفيهية إلى عمليات إجلاء مساء الجمعة في المنطقة المحيطة.