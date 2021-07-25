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محمود مسلم

«القصير» يجيب على استفسارات «النواب» حول مشكلات الزراعة

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الوطن
09:34 م | الأحد 25 يوليو 2021
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

في ختام اجتماع الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، إننا مطمئنون إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر، خاصة بعد استعراض وزير الزراعة أمام اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وأهدى العوضي وزير الزراعة درع لجنة الدفاع والأمن القومي.

ومن ناحيته، أجاب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخدمات المقدمة للمزارعين والمشكلات التي تواجههم، خاصة في مجال الأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك مستلزمات الإنتاج وكذلك حول أهمية دعم البحث العلمي واستباط أصناف جديدة القصير أكد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم قطاع الزراعة وخدمة المزارعين، مرحبا بآراء واقتراحات النواب.

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