باحث: الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 3.5% خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توقعات مجلة فوربس حول نجاح الاقتصاد المصري في الوصول لثالث أعلى نمو اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط بعد السعودية والإمارات أمر جيد، وهو ما سينعكس بوجود نمو كبير في الاقتصاد المصري يصل لـ3.5%.

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو مثلت طفرة في المجال الاقتصادي قبيل ظهور جائحة فيروس كورونا، إلا أنه وبعد الجائحة تسبب ذلك في تقليل معدلات الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى وجود دولتي السعودية والإمارات في المركزين الأول والثاني يأتي بسبب اعتماد تلك الدول على قطاع النفط ذي العوائد السريعة بهذا المجال.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سيقفز قفزات مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيحدث له تعافي من المشكلات التي أصابته بسبب جائحة فيروس كورونا، كما وأن القوة الاقتصادية المصرية ستكون قوة لا يستهان بها عالميا، الأمر الذي سيؤهل الاقتصاد المصري للدخول ضمن مزيد من الشراكات على المستوى الدولي، ما يدعم التنافسية بالمجال.

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن أنّ الاقتصاد المصري حلّ في المرتبة الثالثة، ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في العام 2021، كما توقعت المجلة الأمريكية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.