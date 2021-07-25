زكي فطين عبد الوهاب يتعرض للسرقة: «قطعوا الكيس بموس»

تعرض الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للسرقة، عصر اليوم الأحد، أثناء عودته إلى المنزل، قائلًا: «عملية سرقة في منتهى الذكاء».

وروى زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل الواقعة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «النهاردة أنا اتعرضت لعملية سرقه في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا تلاته أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. والاقى الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس».

إصابة زكي فطين عبدالوهاب بورم في المخ

وأعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، قبل فترة، عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي قائلا: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

كان الفنان فطين عبد الوهاب، أصيب من قبل بمرض سرطان الرئة، وشفى منه، وفي تصريح سابق له، قال فطين إنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، مضيفا أن لديه إيمان شديد بالله، ووقف بجانبه كثيرون خلال فترة مرضه، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين.