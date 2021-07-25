عالم فيروسات: كورونا تحور أكثر من 11 مرة منذ ظهوره

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات ومدير المعاهد البحثية بجامعة زويل، إن فيروس كورونا قد تحور لأكثر من 11 مرة منذ ظهوره وحتى الآن.

وأضاف الشبيني: «فيروس كورونا تحور 3 مرات في أمريكا، ومثلهم في بريطانيا وكذا في الهند، وجميعها تحورات ملموسة وشئ طبيعي بالنسبة لأي فيروس، المتحور الأخير دلتا لديه قدرة نسبية على التخفي من جهاز المناعة، وخطورته في إصابة الخلايا والتكاثر، غرض التحورات الاستمرار في البيئة».

وشدد «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، على خطورة متحور دلتا ضاربا المثل بما حدث في إنجلترا التي أخذ مواطنوها اللقاحات بشكل واسع وحدث انحسار كبير في أعداد الإصابات، ولكن حدثت الآن زيادة أخرى نسبيا، ما يعني وجود خطورة حتى مع أخذ اللقاح، بأنه يمكن أن تظهر أعراض ولو طفيفة، ما يؤثر على الصحة العامة.

وعلق أستاذ علم الفيروسات على دراسة ألمانية تشير إلى أن التنوع في أخذ جرعات اللقاحات يقوّي المناعة، قائلا إن فكرة اللقاح عبارة عن تحفيز جهاز المناعة، بحيث يرى أجسام تثيره لإفراز أجسام مناعية، ومن الناحية النظرية فإن أي جهاز سيحفز جهاز المناعة.

وأشار إلى أن هناك بعضًا من الأشخاص الذين تداولوا فيما بينهم بأن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعطي حماية ضد فيروس كورونا، وهو أمر خاطئ، حيث إن اللقاح هو من يساعد الجسد في التعرف على الجهاز المناعي عبر البروتينات الخاصة بالفيروس، والموجودة ضمن مكونات اللقاحات المختلفة لتحفيز الجهاز المناعي وإنتاج أجسام مناعية ضده.