المستكاوي عن نتائج المصريين بالأولمبياد: «مش كل اللي بيشارك بيحصد»

طالب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بالصبر حتى تتحقق النتائج المرجوة من لاعبي ولاعبات البعثة المصرية المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: «الجميع يجب أن يفهم أن الألعاب الأولمبية يشارك بها كل نسخة حوالي 10 آلاف و 500 رياضي ورياضية، ومن يتوج بميداليات أولمبية 900 رياضي ورياضية فقط، يعني مش كل اللي بيشارك بيحصد ميداليات».

وشدد على أن المسؤولين عن الرياضة المصرية يجب أن يهتموا بكيفية صناعة أبطال ليكن لدينا عدد ليس بالقليل من الرياضيين والرياضيات ضمن قائمة الـ900 المتوجين بميداليات أولمبية كل نسخة.

وأضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، اليوم الأحد، أن غالبية الرياضيين المصريين متفوقون بشكل كبير على المستوى العربي والإفريقي، ولكن بعيدون على المستوى العالمي والأولمبي وبالأخص على مستوى الألعاب الفردية.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن مصر سبق وأن حققت 5 ميدليات أولمبية بأولمبياد أثينا 2004، و3 ميداليات أولمبية بأولمبياد ريو دي جانيرو، ورغم ذلك لا يعتبر هذا العدد من الميداليات كاف لمصر، فيجب تحقيق عدد أكبر من ذلك بكثير من الميداليات.

وأوضح أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال منظومة رياضية حقيقية تنتج أبطال وتتبناهم منذ طفولتهم حتى يصبحوا أبطالا على المستوى العالمي والأولمبي،

وعن نتيجة منتخب مصر الأولمبي أمام الأرجنتين وخسارته تلك المباراة بهدف نظيف قلل من فرص صعوده إلى الدور الثاني من الأولمبياد بشكل كبير،، مازح الناقد الرياضي مُقدمة البرنامج قائلا: «من وقت ما بدأت اتفرج على الكرة، وكل ماتش للمنتخبات بتاعتنا عنق زجاجة، نفسي في ماتش زجاجة من غير عنق، مش معقول يعني».