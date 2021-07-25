سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 25-7-2021

يواصل المعدن الأصفر، حالة من الإستقرار منذ الأسبوع الماضي ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد نفس قيمة الجرام التي تم رصدها، وذلك بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك وموسم الخطوبة والزفاف.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 901 و903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 788 و790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6304 و6320 جنيهًا.

وعالميا.. الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع بفعل صعود الدولار

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب الجمعة الماضبة، استقرارا لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، لكنه تلقى دعماً من انخفاض عائدات السندات الأميركية، إذ استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة)، والذهب متراجع 0.2% منذ بداية الأسبوع، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

أسعار المعادن الأخرى

وعن أسعار المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة 0.2% إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي، فيما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.