لميس الحديدي عن سحب المصريين 35 مليار جنيه في العيد: «مش كتير خالص»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على التقارير المصرفية الصادرة بشأن حجم إنفاق الشعب المصري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي ذكرت أن المصريين أقدموا على سحب 35 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن الاقتصاد لا يقرأ بشكل مطلق، ومثل هذه الأرقام يجب أن يتم قراءتها في سياق المقارنة بما سبق، «مينفعش أخد الرقم ده في المطلق وأقول يا خبر المصريين صرفوا كل ده في العيد؟».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على «أون»، أن الأرقام لا يجب أن يُنظر اليها بشكل أو نظرة مطلقة، «لما نيجي نبص على الرقم هنلاقيه مش كبير، لأن رقم 35 مليار جنيخ عادي في فترة تتزامن مع صرف المعاشات والمرتبات التي تم إيداعها مبكرًا من أجل العيد، فإذا تحدثنا عن المرتبات والمعاشات معًا سنجد أن هناك 15 مليون مواطن كانوا أو ما زالوا موظفين في الجهاز الإداري للدولة قاموا بسحب معاشهم أو مرتباتهم».

وأوضحت الإعلامية، أنه حال تقسيم مبلغ السحب وهو 35 مليار جنيه على الـ15 مليون موظف وأصحاب المعاشات سنجد أن نصيب كل شخص 2333 جنيه، «السؤال هنا بقى هل ده رقم كبير يسحبة رب أسرة في العيد، مع احترامي لتصريحات رؤساء البنوك هذا الرقم لم يكن قياسياً، المتوسط 2300 جنيه لو قسمناه بس على أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة دون الأخذ في الاعتبار بالعاملين في القطاع الخاص».

وتابعت: «كنت أتمنى عند إطلاق تصريحاتهم أن يكون هناك مقارنة بنفس الفترة المماثلة في الأعياد، الناس والمصريين مش ماشيين يصرفوا فلوس رايح جاي ومتوسط السحب عادي ويمثل الحد الأدني لإنفاق أسرة في الأعياد».