معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 16 أغسطس.. اعرف التفاصيل

دعت مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، واتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أعضاء الاتحاد إلى المشاركة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين والهيئة العامة للكتاب، في الفترة من 16 إلى 30 أغسطس المقبل.

وأصدر اتحاد الناشرين بيانا صحفيا جاء فيه: في ضوء التنسيق المباشر مع مكتبة الأسكندرية فى شأن تنظيم مشاركة الناشرين المصريين في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب والمقرر إقامته في الفترة من 16 : 30 أغسطس 2021.

وتابع البيان: «وعلى من يرغب في الاشتراك إرسال الأوراق المطلوبة بكراسة الشروط على الفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو باليد، وذلك في موعد غايته 29 يوليو 2021».

في سياق منفصل، نظمت وزارة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 15 يوليو الجاري.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وأجنبية من 25 دولة حول العالم.

وشهدت الدور الاستثنائية التي حملت عنوان «في القراءة حياة»، كما شهدت إطلاق المنصة الرقمية التي تضم كل تفاصيل المعرض، والأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور حيث تجاوز عدد المليون و700 ألف زائر حتى نهاية الدورة.

كما شهدت الدورة إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزيرة الثقافة، المخصصة للكتاب المخفض والذي لا يزيد سعره عن 20 جنيها، وشارك بها 11 ناشرا وقطاعات وزارة الثقافة.

قررت وزيرة الثقافة، في نهاية معرض القاهرة الدولي للكتاب تخفيض قيمة الإيجارات التي كانت مقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية فقط للمعرض بنسبة 20%، وذلك دعما لصناعة النشر.